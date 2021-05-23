Позаочі - Жан Беленюк - смотреть онлайн выпуск от 21.05.2021

23 мая 2021 18:45 Александр Кива
Позаочі - Жан Беленюк - смотреть онлайн выпуск от 21.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 21.05.2021
пресс-служба

21 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 21.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гость выпуска - Жан Беленюк.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Из-за чего в семимесячном возрасте маленькая Наталья оказалась на пороге смерти? Почему родители артистки приютили на много лет в своей однокомнатной квартире абсолютно чужого человека – пожилую женщину, которую певица теперь считает родной бабушкой? Сколько Бучинская заплатила за свой главный хит «Украина»? Какой удивительный случай помог Наталье Бучинской рассчитаться с Юрием Рыбчинским за эту песню? Почему Бучинскую внесли в черный список и не пускали на собственные концерты?

Новый выпуск проекта Позаочі от 21.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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