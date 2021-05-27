Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

27 мая 2021 20:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
пресс-служба канала СТБ

28 мая на телеканале СТБ вышел выпуск реалити Холостяк. Жизнь после проекта.

В сегодняшнем выпуске «Холостяк. Жизнь после проекта» будут раскрыты все подробности личной жизни фавориток украинцев – участниц 11 сезона романтического реалити. Помимо признаний девушек, телезрителей ждет много других сюрпризов! Гостями студии станут пары, которые уже доказали своим примером: на проекте можно найти любовь и, самое главное, – сохранить ее после. Никита Добрынин и Даша Квиткова расскажут о предстоящем событии – рождении первенца. Радостными новостями поделится экс-Холостяк Макс Михайлюк, который недавно стал папой. Также в студию придет пара, за историей которой продолжают пристально следить телезрители, – главная героиня первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина и ее избранник в проекте – Александр Эллерт. Кроме того, ожиданиями от следующего сезона романтического реалити, в котором выбор делает девушка, поделится новая Холостяка – Злата Огневич!

И узнайте первыми главную интригу 11 сезона проекта «Холостяк» – как сложилась личная жизнь Михаила Заливако и его избранницы. Это невозможно пропустить!

Холостяк. Жизнь после проекта смотрите 28 мая в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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