Позаочі - Анна Тринчер - смотреть онлайн выпуск от 28.05.2021

28 мая 2021 07:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Позаочі - Анна Тринчер - смотреть онлайн выпуск от 28.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 28.05.2021
пресс-служба

28 мая на Интере выйдет новый, финальный выпуск весеннего сезона проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 28.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Анна Тринчер.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

Это будет самый необычный эфир за все время существования проекта. Героиню программы хорошо знает вся украинская молодежь благодаря Instagram и TikTok, но она редко бывает на телевидении. Это 19-летняя певица, актриса и блогер Анна Тринчер. Три миллиона подписчиков следят в соцсетях за каждым ее шагом. Что же особенного в этой девушке? Почему новое поколение выбрало ее своим кумиром?

Новый выпуск проекта Позаочі от 28.05.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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