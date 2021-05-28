Позаочі - Анна Тринчер - смотреть онлайн выпуск от 28.05.2021

28 мая на Интере выйдет новый, финальный выпуск весеннего сезона проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 28.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Анна Тринчер.

Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі

Это будет самый необычный эфир за все время существования проекта. Героиню программы хорошо знает вся украинская молодежь благодаря Instagram и TikTok, но она редко бывает на телевидении. Это 19-летняя певица, актриса и блогер Анна Тринчер. Три миллиона подписчиков следят в соцсетях за каждым ее шагом. Что же особенного в этой девушке? Почему новое поколение выбрало ее своим кумиром?

Новый выпуск проекта Позаочі от 28.05.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.