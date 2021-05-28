Позаочі - Алена Гребенюк - смотреть онлайн выпуск от 25.05.2021

28 мая 2021 04:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Позаочі - Алена Гребенюк - смотреть онлайн выпуск от 25.05.2021
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 25.05.2021
пресс-служба

25 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 25.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Алена Гребенюк.

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Смотрите в новом выпуске проекта Позаочі:

В откровенном интервью ведущей оперная дива поведает об опасности, заставившей семью переехать из Баку в Киев, развенчает несколько мифов, касающихся оперного пения, а также расскажет о главных людях в своей жизни. Смотрите эксклюзивно в проекте «Позаочі» на «Интере».

Новый выпуск проекта Позаочі от 25.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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