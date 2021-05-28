Позаочі - Алена Гребенюк - смотреть онлайн выпуск от 25.05.2021
25 мая на Интере вышел новый выпуск проекта Позаочі. Новый выпуск проекта Позаочі от 25.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья выпуска - Алена Гребенюк.
В откровенном интервью ведущей оперная дива поведает об опасности, заставившей семью переехать из Баку в Киев, развенчает несколько мифов, касающихся оперного пения, а также расскажет о главных людях в своей жизни. Смотрите эксклюзивно в проекте «Позаочі» на «Интере».
Новый выпуск проекта Позаочі от 25.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.