Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.06.2021)
10 июня 2021 22:45
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.06.2021)
пресс-служба
10 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?
Новый выпуск проекта Право на владу от 10.06.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.