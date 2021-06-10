Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.06.2021)

10 июня 2021 22:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.06.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.06.2021)
пресс-служба

10 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Читайте такжеГроші: смотреть выпуск онлайн от 07.06.2021
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?

Новый выпуск проекта Право на владу от 10.06.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 видео Наталия Мосейчук политика Право на владу телешоу Право на владу онлайн телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Стосується кожного: Ответственность за насилие (эфир от 10.06.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Ответственность за насилие (эфир от 10.06.2021)
Стосується кожного: ДТП на тротуаре (эфир от 09.06.2021)
Телешоу

Стосується кожного: ДТП на тротуаре (эфир от 09.06.2021)
Антону Батыреву – 40: Звезда сериалов "Швабра" и "Ничто не случается дважды" показал детское фото
Новости

Антону Батыреву – 40: Звезда сериалов "Швабра" и "Ничто не случается дважды" показал детское фото
Холостяк-11: победительница Анна Богдан похудела на 16 кг – фото до и после
Новости

Холостяк-11: победительница Анна Богдан похудела на 16 кг – фото до и после

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK