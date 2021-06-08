Гроші: смотреть выпуск онлайн от 07.06.2021
8 июня 2021 21:30
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 07.06.2021
пресс-служба
7 июня на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.
Гроші: На днях секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил: вип-жителей элитных дач Украины уже начали выселять. Но что интересно – те, кто и так жили за ваш счет, с пустыми руками хоромы не оставят. Государство должно им еще миллионы гривен. Смешно, нелепо и очевидно ложно – это я о кандидатской Кивы. Ну только вспомните цитату из его научной работы: «Украине нужно выборочно и концептуально имплементировать основы трактатов консолидированного общественно-полицейского взаимодействия». Но для чего на самом деле Киве этот позор с диссертацией? 700 тысяч долларов наличными – неплохая зарплата, согласитесь? Вот и таможенники так считают. Им и санкции СНБО по барабану. Вот начальник таможенного поста Михаил Бурдейный, которого ГБР и задержали с пакетами кэша на трассе, решил даже на голову Волынской таможни податься. В лечебно-медицинском учреждении «Живое слово», казалось бы, ничего удивительного – частных клиник сейчас множество – платишь и поправляешь здоровье. Но вот чем лечат - «оздоровительными матрицами живого слова на аудиодисках» и «огненным полотном-оберегом и матрицей Живое слово – освящением родного пространства». И лечат, кстати, - не насморк, а серьезные, даже смертельные болезни.
Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.