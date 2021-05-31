Гроші: смотреть выпуск онлайн от 31.05.2021

31 мая на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші : журналисты расскажут, кто теперь будет платить налог на роскошь, за какие автомобили придется выложить кругленькую сумму и коснется ли новый закон простых украинцев.

Транспортный налог ввели в 2015 году как закон на роскошь. Тогда под действие закона попали люксовые автомобили, стоимость которых превышала 2,25 миллиона гривен. Владельцев обязали ежегодно платить налог 25 тысяч гривен, которые должны были поступать в местные бюджеты, однако с годами эти поступления только сокращались. Именно поэтому, власти предложили существенно снизить пороговое значение цены автомобиля до 1,2 миллиона гривен. В случае, если закон примут, транспортный налог придется платить владельцам не только vip-машин, но и популярных среди украинцев моделей среднего класса. Сколько и за какие автомобили хотят взимать налог, на сколько новый закон пополнит бюджет и как это повлияет на украинцев – расскажут журналисты программы «Гроші».

Кроме того, в новом выпуске проекта зрители увидят, на каких автомобилях ездят авторы закона, сколько стоят их машины и откуда у госслужащих средства на иномарки.

А также «Гроші» покажут скандальное разоблачение псевдоврачей, которые залечивают украинцев до смерти. Кто ставит страшные диагнозы наугад, как шарлатаны лечат сахарный диабет стихами и книгами, и главное – как распознать мошенников, которые наживаются на пациентах.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите в 19:25 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.