Орел и Решка. Девчата. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)

Орел и Решка. Девчата. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)

24 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 часть тревел-шоу Орел и Решка. Девчата. Неизданное. Выпуск проекта Орел и Решка. Девчата. Неизданное – смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в новом выпуске шоу Орел и Решка. Девчата. Неизданное: Орел и решка с Настей Ивлеевой и Юлей Коваль вернулись с одним из самых долгожданных Неизданных - сезон Девчата! Неудачные дубли, обломы, скандалы, и личные впечатления ведущих сезона. Все, что не вошло в основные выпуски!

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата. Неизданное смотрите 24 июля в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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