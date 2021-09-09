Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 18 выпуск смотреть онлайн от 11.09.2021

9 сентября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 18 выпуск смотреть онлайн от 11.09.2021
Мир наизнанку-12: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
пресс-служба

11 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Пакистан. 18 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 18 выпуске программы Мир наизнанку-12: Другой Пакистан. Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ. Многоженство, десятки детей в семье, древние кочевые народы, самые яркие праздники, самые закрытые, опасные и красивые места. Сюжеты, которые снимали там, куда практически невозможно получить разрешение, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны.

18 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 11 сентября в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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