Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 18 выпуск смотреть онлайн от 11.09.2021
9 сентября 2021 22:10
Юлия Туренко
Мир наизнанку-12: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
пресс-служба
11 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Пакистан. 18 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 18 выпуске программы Мир наизнанку-12
: Другой Пакистан. Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ. Многоженство, десятки детей в семье, древние кочевые народы, самые яркие праздники, самые закрытые, опасные и красивые места. Сюжеты, которые снимали там, куда практически невозможно получить разрешение, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны.
18 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 11 сентября в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.