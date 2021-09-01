Мир наизнанку. Пакистан: 12 сезон 17 выпуск смотреть онлайн от 04.09.2021
1 сентября 2021 19:15
Юлия Туренко
Мир наизнанку-12: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
пресс-служба
4 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 17 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Пакистан. 17 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 17 выпуске программы Мир наизнанку-12
: Особенный сезон. Другой Пакистан. Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ. Многоженство, десятки детей в семье, древние кочевые народы, самые яркие праздники, самые закрытые, опасные и красивые места. Сюжеты, которые снимали там, куда практически невозможно получить разрешение, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны.
17 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 4 сентября в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.