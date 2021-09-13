Супербабушка - смотреть онлайн 33 выпуск от 13.09.2021
13 сентября 2021 11:10
Супербабушка - смотреть онлайн 33 выпуск от 13.09.2021
пресс-служба
13 сентября на СТБ выйдет 33 выпуск проекта Супербабушка. 33 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. Первой в свой дом пригласит Лариса – счастливая мама шестерых детей и бабушка. Лариса занимает руководящую должность, всесторонне развивается, увлекается йогой, пишет стихи, много путешествует, изучает религии мира и разные языки. Постоянному развитию она учит и свою трехлетнюю внучку. Так, героиня реалити общается с малышкой на разных языках, рассказывает ей о бактериях, строении организма и многом другом. Стоит ли давать такой объем информации ребёнку – прокомментирует Дмитрий Карпачев.
33 выпуск шоу Супербабушка смотрите 13 сентября в 19:00 на СТБ и 19 сентября на нашем сайте tv.ua.