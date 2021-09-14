Говорит Украина: Несуществующий ребенок французской актрисы (эфир от 14.09.2021)

Говорит Украина: Несуществующий ребенок французской актрисы (эфир от 14.09.2021)

14 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Несуществующий ребенок французской актрисы

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Наталья попала в больницу, а когда вернулась домой - дочь уже была в детдоме. Хуже всего то, что сейчас женщину уверяют - это не ее ребенок! Как и почему на самом деле девочка оказалась в детском доме? Почему у 3-летнего ребенка может быть три матери? Как запрещенные французские фильмы могут повлиять на судьбу Анны-Марии? И почему по документам ее уже не существует?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.