Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)

22 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
пресс-служба

25 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света-5. 6 выпуск 5 сезона проекта Орел и Решка. Чудеса света 2021 – смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5: О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы – за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В новый сезон «Чудес» его ведущий Антон Зайцев ворвался с новой соведущей — актрисой Анфисой Черных.

6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 смотрите 25 сентября в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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