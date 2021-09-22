Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)

25 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света-5. 6 выпуск 5 сезона проекта Орел и Решка. Чудеса света 2021 – смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 : О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы – за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В новый сезон «Чудес» его ведущий Антон Зайцев ворвался с новой соведущей — актрисой Анфисой Черных.

6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 смотрите 25 сентября в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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