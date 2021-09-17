Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 19 выпуск смотреть онлайн от 18.09.2021
17 сентября 2021 21:30
Юлия Туренко
Мир наизнанку-12: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
пресс-служба
18 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 19 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Пакистан. 19 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 19 выпуске программы Мир наизнанку-12
: Другой Пакистан. Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ. Многоженство, десятки детей в семье, древние кочевые народы, самые яркие праздники, самые закрытые, опасные и красивые места. Сюжеты, которые снимали там, куда практически невозможно получить разрешение, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны.
19 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 18 сентября в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.