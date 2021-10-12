Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 11.10.2021)

11 октября на СТБ вышел 9 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 9 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 9 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама», а пока – в гости приглашает Светлана. Вместе с супругом героиня воспитывает восьмилетнего Савелия. Мальчик – настоящее сокровище для семьи. Светлана старается уберечь его от любой опасности, чтобы он не столкнулся с жестокостью мира. Мама контролирует его круг общения, интересы и хобби. Не мешает ли такая опека жизни мальчика? А также, кто станет супермамой в этот раз?

9 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 17 октября онлайн на tv.ua.

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