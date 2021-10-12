Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 12.10.2021)

12 октября 2021 13:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 12.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 12.10.2021)
пресс-служба

12 октября на СТБ выйдет 10 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 10 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама», а пока – в гости приглашает Светлана. Вместе с супругом героиня воспитывает восьмилетнего Савелия. Мальчик –  настоящее сокровище для семьи. Светлана старается уберечь его от любой опасности, чтобы он не столкнулся с жестокостью мира. Мама контролирует его круг общения, интересы и хобби. Не мешает ли такая опека жизни мальчика? А также, кто станет супермамой в этот раз?

10 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 17 октября онлайн на tv.ua.

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