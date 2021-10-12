Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 16.10.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 16.10.2021

В субботу, 16 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 4 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 16.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 4 выпуске проекта Всё для тебя

Герой этого выпуска – 26-летний таргетолог Константин. Он хочет сделать незабываемое предложение своей девушке, 24-летней Алине. Вместе с ведущим Андреем Доманским они придумают для нее яркое танцевальное шоу.

Согласитесь, что не может быть танца более страстного, чем танец влюблённого парня перед своей возлюбленной. Сможет ли Костя своими зажигательными па добиться от Алины заветного «да»?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 16 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua