Гроші: смотреть выпуск онлайн от 25.10.2021

23 октября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 25.10.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 25.10.2021
пресс-служба

25 октября на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 25.10.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші: В каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию. В программе есть все: коррупционные скандалы, неожиданные схемы и сенсационные разоблачения. Смогут ли журналисты найти нечестные деньги?

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным от 25.10.2021 смотрите в 19:40 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

2+2 видео Грошi телешоу телешоу онлайн Александр Преподобный телешоу 2021

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 1 выпуске от 23.10.2021
Новости

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 1 выпуске от 23.10.2021
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
Новости

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина
Новости

Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Инопланетянина и Ронина
Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов

Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK