Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 25.10.2021)

25 октября 2021 17:34 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 25.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 25.10.2021)
пресс-служба

25 октября на СТБ выйдет 17 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 17 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 17 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Первой из горячей южной четверки на знакомство придет придирчивая Диана, у которой всегда все под контролем. Впрочем ненадолго, ведь к ней ворвется мамочка без заморочек Вика. Эта яркая сорвиголова шокирует Диану отсутствием графика сна и питания ее двухлетней дочери! Более того, Вика в 17 выпуске проекта Супермама 2021 признается, что параллельно воспитывает двенадцатилетнюю дочь мужа от предыдущего брака. Однако ее отношения с девочкой напоминают не связь мачехи и падчерицы, а двух подружек-подростков, для которых взаимные обиды – абсолютно нормальная вещь!

17 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 31 октября на tv.ua.

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