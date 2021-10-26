Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)

26 октября 2021 11:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
пресс-служба

25 отября на ТЕТ вышел 1 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 1 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

Батлы за патлы – встречай новый сезон любимого шоу "Богиня шопинга". На этот раз девушек ждет не стандартный шопинг, а парный. Бороться за звание самой стильной сегодня будут настоящие self-made girls: криптовалютчица Натали Wine, дизайнер Анастасия и блогер Елена. Кто кого будетодевать, а главное – кто получит звание "Богиня шопинга" смотрите прямо сейчас.

1 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 25.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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