Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 06.11.2021
В субботу, 6 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 7 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 06.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Ведущий программы «Все для тебя» Андрей Доманский помогает участникам проекта сделать уникальное, запоминающееся предложение руки и сердца.
Влюбляться в течение жизни можно много раз, а вот настоящая любовь случается лишь однажды. Герой этого выпуска – 34-летний предприниматель Андрей Хоменко – готов предложить своей девушке руку и сердце спустя четыре месяца знакомства. Потому что так весело, легко и комфортно, как с 30-летней Катей Шиловой ему никогда раньше не было. У обоих за плечами уже есть семейный опыт и маленькие дети. А впереди – надежда на прекрасное общее будущее.
Чтобы поразить возлюбленную, Андрей подарит ей скорость, высоту и другие острые ощущения. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он выберет самое романтичное место для запоминающегося предложения – в автокинотеатре под открытым небом. Что ему ответит девушка?
Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 6 ноября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua