Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 06.11.2021

В субботу, 6 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 7 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 06.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 выпуске проекта Всё для тебя

Ведущий программы «Все для тебя» Андрей Доманский помогает участникам проекта сделать уникальное, запоминающееся предложение руки и сердца.

Влюбляться в течение жизни можно много раз, а вот настоящая любовь случается лишь однажды. Герой этого выпуска – 34-летний предприниматель Андрей Хоменко – готов предложить своей девушке руку и сердце спустя четыре месяца знакомства. Потому что так весело, легко и комфортно, как с 30-летней Катей Шиловой ему никогда раньше не было. У обоих за плечами уже есть семейный опыт и маленькие дети. А впереди – надежда на прекрасное общее будущее.

Чтобы поразить возлюбленную, Андрей подарит ей скорость, высоту и другие острые ощущения. Вместе с командой проекта «Всё для тебя» он выберет самое романтичное место для запоминающегося предложения – в автокинотеатре под открытым небом. Что ему ответит девушка?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 6 ноября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua