Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
11 ноября 2021 13:25
Юлия Туренко
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
пресс-служба канала 1+1
11 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск проекта Право на владу. Новые выпуски политического ток-шоу Право на владу смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Право на владу
– это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?
Новый выпуск проекта Право на владу от 11.11.2021 смотрите на канале 1+1 в 21:45, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.