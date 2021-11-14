Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)

11 ноября на ТЕТ вышел 14 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 14 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

На ринге девушки, которые очень постарались над своей внешностью. В битве за титул «Богини шопинга» сойдутся мастерица по наращиванию волос Алина Авилова, певица Виктория Aqualatex и почитательница боди-модификаций Катя Olifer. Чей стиль в этот раз оставит экспертов неравнодушными?

14 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 11.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.