Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)

14 ноября 2021 18:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

11 ноября на ТЕТ вышел 14 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 14 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

На ринге девушки, которые очень постарались над своей внешностью. В битве за титул «Богини шопинга» сойдутся мастерица по наращиванию волос Алина Авилова, певица Виктория Aqualatex и почитательница боди-модификаций Катя Olifer. Чей стиль в этот раз оставит экспертов неравнодушными?

14 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 11.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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