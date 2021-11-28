Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)

28 ноября 2021 22:38 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

15 ноября на ТЕТ вышел 16 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 16 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 16 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

за право называться самой стильной будут бороться девушки из политического бомонда. Жена экс-депутата Дарина Дейдей, экс-помощница депутата Аня Котова и фотомодель Dasha One решили сойтись в честном поединке за главный титул шоу «Богиня шопинга». Кто из участниц станет победительницей в этот раз?

16 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 15.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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