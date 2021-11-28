Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)

15 ноября на ТЕТ вышел 16 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 16 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

за право называться самой стильной будут бороться девушки из политического бомонда. Жена экс-депутата Дарина Дейдей, экс-помощница депутата Аня Котова и фотомодель Dasha One решили сойтись в честном поединке за главный титул шоу «Богиня шопинга». Кто из участниц станет победительницей в этот раз?

16 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 15.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.