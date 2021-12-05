Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 04.12.2021

5 декабря 2021 10:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 04.12.2021
Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 04.12.2021
пресс-служба канала Интер

В субботу, 4 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» вышел 10 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 04.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 выпуске проекта Всё для тебя:

В жизни каждого из нас бывают особенные счастливые моменты, которые мы проживаем вместе с любимыми. Героиня этого выпуска – 32-летняя предпринимательница Ксения Дзиковская – уже несколько лет живет вместе с Валерием, пара воспитывает 5-летнюю дочь. С каждым прожитым годом пламя их любви разгорается все ярче и ярче.

Зрители станут свидетелями одного из самых удивительных предложений руки и сердца, когда девушка обратилась к создателям проекта «Всё для тебя» с просьбой устроить необычный праздник для своего избранника. Представляете, как удивился любимый, когда во время телеигры под названием «Нет логики» он неожиданно узнал, что снова станет отцом. Что было потом?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн на tv.ua.

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