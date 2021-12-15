Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 11.12.2021

15 декабря 2021 10:27 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 11.12.2021
Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 11.12.2021
пресс-служба канала Интер

В субботу, 11 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» вышел 11 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 11.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 11 выпуске проекта Всё для тебя:

Юная любовь – горяча и безрассудна. Самый молодой герой за всю историю проекта – 19-летний Женя Пастушок из Первомайска – на словах уже готов сделать решительный шаг: создать собственную семью. Но хватит ли ему необходимых качеств, чтобы стать достойным партнером на всю жизнь для своей возлюбленной Софии?

Женя учится на третьем курсе в Киевском национальном университете культуры и искусств, в свободное время ведет свадьбы, а еще  подрабатывает водителем. С Софией знаком со школы, правда, уже после окончания обучения обратил внимание на красивую и умную девушку. Вместе пара всего год, но этого времени парню оказалось достаточно, чтобы решиться на предложение руки и сердца. Совпадают ли у влюбленных планы на будущее?

Чтобы услышать заветное «да», герою предстоит организовать флешмоб и найти для любимой весомые аргументы, почему именно он идеально подходит на роль спутника жизни. «Я серьезно подошел к вопросу,  говорит Женя Попросил близких людей и друзей Сони назвать мои лучшие качества, из-за которых она должна выйти за меня замуж. И хочу показать это на огромном экране. Чтобы как можно больше людей узнали, как сильно я ее люблю. Разве сможет она после этого мне отказать?!»

На какие еще яркие и смелые поступки готов герой ради любви?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн на tv.ua.

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