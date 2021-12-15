Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 11.12.2021

В субботу, 11 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» вышел 11 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 11.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 11 выпуске проекта Всё для тебя

Юная любовь – горяча и безрассудна. Самый молодой герой за всю историю проекта – 19-летний Женя Пастушок из Первомайска – на словах уже готов сделать решительный шаг: создать собственную семью. Но хватит ли ему необходимых качеств, чтобы стать достойным партнером на всю жизнь для своей возлюбленной Софии?

Женя учится на третьем курсе в Киевском национальном университете культуры и искусств, в свободное время ведет свадьбы, а еще – подрабатывает водителем. С Софией знаком со школы, правда, уже после окончания обучения обратил внимание на красивую и умную девушку. Вместе пара всего год, но этого времени парню оказалось достаточно, чтобы решиться на предложение руки и сердца. Совпадают ли у влюбленных планы на будущее?

Чтобы услышать заветное «да», герою предстоит организовать флешмоб и найти для любимой весомые аргументы, почему именно он идеально подходит на роль спутника жизни. «Я серьезно подошел к вопросу, – говорит Женя. – Попросил близких людей и друзей Сони назвать мои лучшие качества, из-за которых она должна выйти за меня замуж. И хочу показать это на огромном экране. Чтобы как можно больше людей узнали, как сильно я ее люблю. Разве сможет она после этого мне отказать?!»

На какие еще яркие и смелые поступки готов герой ради любви?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн на tv.ua.