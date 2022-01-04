Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.01.2022)

4 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск реалити Хата на тата. Новый выпуск новогоднего сезона реалити Хата на тата смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске реалити Хата на тата : Сегодняшний герой – Григорий Кузьменко. В его родном городе Бершади, в Винницкой области, его все знают, потому что он там главный по связи. Гриша работает продавцом мобильных телефонов и обожает свою работу, ведь у него куча свободного времени, чтобы обзвонить весь свой список контактов. Имея полгорода друзей и знакомых, Гришка часто собирает их у себя дома, устраивает громкие вечеринки и дискотеки. Жена Юля обязана кормить всех друзей и накрывать столы, как только супругу вздумается. Но как только Гришка останется сам с 16-летним Сашей и полуторагодовалой Евой на руках, все перевернется с ног на голову. Почему папа останется без телефона? Как будет выполнять график мамы со своими друзьями? И какой сюрприз устроит отцу маленькая доченька?

Новый выпуск новогоднего сезона реалити Хата на тата смотрите 4 января в 19:50 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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