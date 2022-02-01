Говорит Украина: Максим, Аня и Алина: кто из них мой ребенок? (эфир от 01.02.2022)

Говорит Украина: Максим, Аня и Алина: кто из них мой ребенок? (эфир от 01.02.2022)

1 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Максим, Аня и Алина: кто из них мой ребенок?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Елена родила четырех детей, и кого им называть папой, без ДНК-теста уже не разобраться! Старшеньких 8-летнюю Аню и 7-летнего Максима не раз брали на смех одноклассники, мол, своему отцу они чужие. Интересно, где правда, и бывшему сожителю Елены – Александру. Сначала он исправно платил алименты на троих детей, и заподозрив, что часть из них (или все) не родные, – подал в суд. Детей, которые окажутся кровными отпрысками, Александр хотел бы забрать к себе. Поддерживает его и родная сестра Надежда. Они оба считают, что оставаться с Еленой малышам опасно. Какие тайны прошлого могут пролить свет на поведение многодетной матери? Решит ли Александр после обнародования результатов ДНК в дальнейшем участвовать в воспитании хотя бы одного из детей Елены?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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