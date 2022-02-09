Жди меня. Украина - выпуск онлайн от 7 февраля 2022 года

9 февраля 2022 16:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - выпуск онлайн от 7 февраля 2022 года
Жди меня. Украина - выпуск онлайн от 7 февраля 2022 года
пресс-служба канала Интер

7 февраля на Интере вышел новый выпуск проекта Жди меня. Украина. Новый выпуск Жди меня. Украина от 07.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Жди меня. Украина

Лена Иванова из Чернигова обратилась в программу в надежде пролить свет на судьбу своего отца. В 1991 году он уехал в Тамбов устраиваться на работу и перестал выходить на связь. Когда Лена выросла, она попытался найти отца самостоятельно, но узнала лишь то, что мужчина попал в тюрьму.

Кровные узы рвутся с большим трудом, поэтому люди продолжают искать друг друга, надеясь на чудо. В одной из прошлых программ зрители познакомились с Варварой из Армении, которая мечтала увидеться с отцом из Украины. Встреча, к сожалению, не состоялась, но команда проекта сделала все, чтобы заветное желание героини сбылось.

Еще один герой программы – адвокат Сергей Старенький – обратился в «Жди меня. Украина», чтобы разыскать свою классную руководительницу. В школьные годы у Сергея дневник был красным от двоек за плохое поведение. О строгой учительнице известно лишь то, что она через несколько месяцев после выпускного улетела в Америку.

Иногда программа «Жди меня. Украина» возвращается к историям, которые уже были в эфире. Постоянные зрители передачи наверняка помнят трогательную заявку Анатолия Анатольевича из Черкасской области, который через 40 лет разлуки мечтал разыскать свою партнершу по бальным танцам. В новом выпуске зрители увидят счастливую развязку этой истории.

Новый выпуск Жди меня. Украина от 07.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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