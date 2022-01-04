Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022

В понедельник, 10 января, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

Чтобы отношения были крепкими, над ними нужно постоянно работать. Если родители не поддерживают своих детей – это глубокая пропасть. Так случилось и в семье Виктора Щербины. В 3-летнем возрасте Витю мама с отцом отдали на воспитание в другую семью. И не потому, что не любили, просто так сложилась жизнь. Прошло несколько десятилетий, прежде чем родные сестры решили его найти.

Некоторые думают, что молчание о семейных корнях будет во благо. Бабушка одной из героинь программы – Карины Яковенко – всегда уходила от вопроса, кто ее дед. Лишь после смерти женщины начались поиски родственника. Жив ли он сейчас и знает ли о существовании внучки? В надежде получить ответы на эти вопросы Карина с мамой приехали в студию «Жди меня. Украина».

Несколько лет назад зрители программы «Жди меня. Украина» стали свидетелями неожиданной встречи главного редактора телеканала «Интер» Антона Никитина с родственниками из Красноярска. Сегодня он сам обратился в редакцию программы с просьбой найти армейских друзей своего отца, Владимира Павловича Никитина, которые вместе с ним служили в дивизионе ПВО на Западной Украине.

Каждому есть кого в этой жизни искать. Кого ищет народный артист Украины Виктор Павлик?