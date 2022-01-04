Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022

4 января 2022 19:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022
пресс-служба

В понедельник, 10 января, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

Читайте такжеГороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Чтобы отношения были крепкими, над ними нужно постоянно работать. Если родители не поддерживают своих детей – это глубокая пропасть. Так случилось и в семье Виктора Щербины. В 3-летнем возрасте Витю мама с отцом отдали на воспитание в другую семью. И не потому, что не любили, просто так сложилась жизнь. Прошло несколько десятилетий, прежде чем родные сестры решили его найти.

Некоторые думают, что молчание о семейных корнях будет во благо. Бабушка одной из героинь программы – Карины Яковенко – всегда уходила от вопроса, кто ее дед. Лишь после смерти женщины начались поиски родственника. Жив ли он сейчас и знает ли о существовании внучки? В надежде получить ответы на эти вопросы Карина с мамой приехали в студию «Жди меня. Украина».

Читайте такжеНоворічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Несколько лет назад зрители программы «Жди меня. Украина» стали свидетелями неожиданной встречи главного редактора телеканала «Интер» Антона Никитина с родственниками из Красноярска. Сегодня он сам обратился в редакцию программы с просьбой найти армейских друзей своего отца, Владимира Павловича Никитина, которые вместе с ним служили в дивизионе ПВО на Западной Украине.

Каждому есть кого в этой жизни искать. Кого ищет народный артист Украины Виктор Павлик? 

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер телешоу Жди меня. Украина

Материалы по теме

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.01.2022)
Телешоу

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.01.2022)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 13.11.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 13.11.2021
Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят
Новости

Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 41 выпуск от 06.11.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 41 выпуск от 06.11.2021

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK