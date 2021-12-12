Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (13.12.2021 — 19.12.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Эта неделя станет хорошим поводом проявить свои творческие наклонности и найти себе новое хобби.
- Любовь. Любовь и работа сплетаются воедино. Возможно, ваш коллега будет оказывать вам романтические знаки внимания.
- Здоровье. Бережно относитесь к своему самочувствию – особенно если у вас есть проблемы с артериальным давлением.
- Финансы. Монотонная работа утомляет. Все ваше внимание будет сконцентрировано на новых проектах.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Проведите неделю спокойно, не следует принимать сомнительные предложения.
- Любовь. Вас ожидают приятные сюрпризы. Существующие отношения станут намного крепче.
- Здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Стрессы могут негативно сказаться на вашем самочувствии.
- Финансы. Не поддавайтесь желанию влезть в непонятные авантюры – это может принести финансовые убытки.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Неделя будет благоприятна для саморазвития, изучения себя и своих желаний.
- Любовь. Обратите внимание на взаимоотношения с партнером. Грядут перемены в личной жизни.
- Здоровье. Возможны головные боли. Обратите внимание на режим сна.
- Финансы. Если вы проявите инициативу – сможете повысить свой авторитет. Не бойтесь выражать мнение.
РАК (22.06–22.07)
- Любовь. Предвещается множество интересных встреч и знакомств. Если вы в отношениях – проявите сдержанность и терпение по отношению к партнеру.
- Здоровье. Будьте осторожны с огнем – велика вероятность получения ожогов.
- Финансы. Все стабильно.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Недоброжелатели могут строить козни на ваш счет. Будьте аккуратны в словах.
- Любовь. Признания, свидания, предложение руки и сердца – все это будет сейчас неэффективным. Отложите на время.
- Здоровье. Физическая активность поможет укрепить иммунную систему.
- Финансы. Большие покупки совершайте в среду.
ДЕВА (24.08–23.09)
Неделя будет достаточно напряженной, поэтому в выходные лучше расслабиться и провести время с друзьями.
- Любовь. Будьте внимательны к своему партнеру, организуйте в доме уютное гнездышко.
- Здоровье. Из-за холодной погоды и слякоти вы можете заболеть. Если простуда вас все-таки одолела – не стоит переносить ее на ногах.
- Финансы. Большая вероятность увеличения своего заработка, крупных финансовых сделок.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Хорошее время изменить свой имидж или выбрать наряд к предстоящему корпоративу.
- Любовь. Вас ожидают перемены. Это может быть переезд к партнеру, заключение брака или серьезное общее решение.
- Здоровье. Уделите внимание своему питанию: могут обостриться проблемы с желудочно-кишечным трактом.
- Финансы. Не стоит начинать масштабные проекты.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Сейчас не время расслабляться. Середина недели потребует концентрации сил и внимания на работе.
- Любовь. Ссоры с партнером могут привести к разрыву отношений. Проанализируйте ваши проблемы и решите для себя, нужно ли вам связывать судьбу с этим человеком.
- Здоровье. Велика вероятность эмоционального истощения. Чтобы избежать этого, уделите время на организацию спокойного отдыха.
- Финансы. Появится шанс улучшить свое материальное положение. Для этого нужно активно включиться в работу.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Любовь. Возможно, в ваших отношениях наступит период кризиса, разногласий и конфликтов. Если вы цените и любите своего партнера – идите на компромиссы.
Здоровье. Направьте все свои силы на восстановление и исцеление организма.
Финансы. Сконцентрируйтесь на своих целях и не принимайте участие в интригах и сплетнях коллег. Ваши идеи принесут вам прибыль.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Упрямство не лучшая тактика на этой неделе. Будьте гибче.
- Любовь. Возможны разногласия с партнером, связанные с завышенными требованиями. Обсудите этот момент и установите личностные границы.
- Здоровье. Большая вероятность нервного истощения. Уделяйте время на полноценный сон.
- Финансы. Завершите все рабочие моменты и не начинайте работу над новыми проектами.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Вы с головой уйдете в работу. Не переутомляйтесь.
- Любовь. Не тратьте свое время, доказывая партнеру свою правоту.
- Здоровье. Стоит пропить курс витаминов и заняться укреплением иммунитета.
- Финансы. Время для расстановки целей и приоритетов. Не посвящайте никого в свои планы.
РЫБЫ (21.02–20.03)
- Любовь. Вас ожидают неожиданные встречи и новые знакомства. Если вы проявите инициативу – можете привлечь в свою жизнь романтические отношения.
- Здоровье. Не перенапрягайте спину – велика вероятность получения травмы вследствие сильных физических нагрузок.
- Финансы. Откроются новые пути реализации своего потенциала – не упустите эту возможность.
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №48-2021. Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев