Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (13.12.2021 — 19.12.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Всем знакам зодиака уже сейчас нужно просчитать свои дальнейшие действия. От правильно сделанных шагов будут зависеть результаты следующего года.

Эта неделя станет хорошим поводом проявить свои творческие наклонности и найти себе новое хобби.

Любовь. Любовь и работа сплетаются воедино. Возможно, ваш коллега будет оказывать вам романтические знаки внимания.

Здоровье. Бережно относитесь к своему самочувствию – особенно если у вас есть проблемы с артериальным давлением.

Финансы. Монотонная работа утомляет. Все ваше внимание будет сконцентрировано на новых проектах.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Проведите неделю спокойно, не следует принимать сомнительные предложения.

Любовь. Вас ожидают приятные сюрпризы. Существующие отношения станут намного крепче.

Здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Стрессы могут негативно сказаться на вашем самочувствии.

Финансы. Не поддавайтесь желанию влезть в непонятные авантюры – это может принести финансовые убытки.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Неделя будет благоприятна для саморазвития, изучения себя и своих желаний.

Любовь. Обратите внимание на взаимоотношения с партнером. Грядут перемены в личной жизни.

Здоровье. Возможны головные боли. Обратите внимание на режим сна.

Финансы. Если вы проявите инициативу – сможете повысить свой авторитет. Не бойтесь выражать мнение.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Предвещается множество интересных встреч и знакомств. Если вы в отношениях – проявите сдержанность и терпение по отношению к партнеру.

Здоровье. Будьте осторожны с огнем – велика вероятность получения ожогов.

Финансы. Все стабильно.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Уделив большое внимание работе, вы сможете улучшить свое благосостояние.

Недоброжелатели могут строить козни на ваш счет. Будьте аккуратны в словах.

Любовь. Признания, свидания, предложение руки и сердца – все это будет сейчас неэффективным. Отложите на время.

Здоровье. Физическая активность поможет укрепить иммунную систему.

Финансы. Большие покупки совершайте в среду.

ДЕВА (24.08–23.09)

Неделя будет достаточно напряженной, поэтому в выходные лучше расслабиться и провести время с друзьями.

Любовь. Будьте внимательны к своему партнеру, организуйте в доме уютное гнездышко.

Здоровье. Из-за холодной погоды и слякоти вы можете заболеть. Если простуда вас все-таки одолела – не стоит переносить ее на ногах.

Финансы. Большая вероятность увеличения своего заработка, крупных финансовых сделок.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Хорошее время изменить свой имидж или выбрать наряд к предстоящему корпоративу.

Любовь. Вас ожидают перемены. Это может быть переезд к партнеру, заключение брака или серьезное общее решение.

Здоровье. Уделите внимание своему питанию: могут обостриться проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Финансы. Не стоит начинать масштабные проекты.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Сейчас не время расслабляться. Середина недели потребует концентрации сил и внимания на работе.

Любовь. Ссоры с партнером могут привести к разрыву отношений. Проанализируйте ваши проблемы и решите для себя, нужно ли вам связывать судьбу с этим человеком.

Здоровье. Велика вероятность эмоционального истощения. Чтобы избежать этого, уделите время на организацию спокойного отдыха.

Финансы. Появится шанс улучшить свое материальное положение. Для этого нужно активно включиться в работу.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Ваше настроение будет легким и радостным, не допускайте негативных мыслей.

Любовь. Возможно, в ваших отношениях наступит период кризиса, разногласий и конфликтов. Если вы цените и любите своего партнера – идите на компромиссы.

Здоровье. Направьте все свои силы на восстановление и исцеление организма.

Финансы. Сконцентрируйтесь на своих целях и не принимайте участие в интригах и сплетнях коллег. Ваши идеи принесут вам прибыль.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Упрямство не лучшая тактика на этой неделе. Будьте гибче.

Любовь. Возможны разногласия с партнером, связанные с завышенными требованиями. Обсудите этот момент и установите личностные границы.

Здоровье. Большая вероятность нервного истощения. Уделяйте время на полноценный сон.

Финансы. Завершите все рабочие моменты и не начинайте работу над новыми проектами.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Вы с головой уйдете в работу. Не переутомляйтесь.

Любовь. Не тратьте свое время, доказывая партнеру свою правоту.

Здоровье. Стоит пропить курс витаминов и заняться укреплением иммунитета.

Финансы. Время для расстановки целей и приоритетов. Не посвящайте никого в свои планы.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Вас ожидают неожиданные встречи и новые знакомства. Если вы проявите инициативу – можете привлечь в свою жизнь романтические отношения.

Здоровье. Не перенапрягайте спину – велика вероятность получения травмы вследствие сильных физических нагрузок.

Финансы. Откроются новые пути реализации своего потенциала – не упустите эту возможность.

Середина недели станет периодом больших планов и хороших перспектив.

По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №48-2021. Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев