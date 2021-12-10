Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

Генетики и гематологи выяснили, обладатели какой группы крови быстрее всего стареют.

Чтобы выявить закономерность, специалисты из Европы и США взялись изучать специально подобранные фокус-группы. Участников эксперимента они проводили через многочисленные опросники, кроме того, анализировали их внешность с точки зрения признаков старения.

Оказалось, что люди с третьей группой крови сохраняют молодость и красоту дольше всего.

Скорее всего, отмечают медики, сказывается их оптимистичный взгляд на мир, который позволяет избегать многих стрессов.

Велик процент долгожителей и среди носителей первой группы крови.

Ну, а меньше всего повезло обладателям второй группы крови. Ученые подчеркивают, что они могут стареть довольно рано, поскольку имеют сложный характер и очень часто подвержены жизненным стрессам.

Исследование по 4 группе крови провести не удалось, поскольку она самая молодая и малочисленная.

Напомним,