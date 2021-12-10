Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

10 декабря 2021 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
Не повезло: названа группа крови, носителей которой стареют быстрее остальных
pixabay.com

Генетики и гематологи выяснили, обладатели какой группы крови быстрее всего стареют.

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Чтобы выявить закономерность, специалисты из Европы и США взялись изучать специально подобранные фокус-группы. Участников эксперимента они проводили через многочисленные опросники, кроме того, анализировали их внешность с точки зрения признаков старения.

Оказалось, что люди с третьей группой крови сохраняют молодость и красоту дольше всего.

Скорее всего, отмечают медики, сказывается их оптимистичный взгляд на мир, который позволяет избегать многих стрессов. 

Велик процент долгожителей и среди носителей первой группы крови.

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Ну, а меньше всего повезло обладателям второй группы крови. Ученые подчеркивают, что они могут стареть довольно рано, поскольку имеют сложный характер и очень часто подвержены жизненным стрессам. 

Исследование по 4 группе крови провести не удалось, поскольку она самая молодая и малочисленная. 

Напомним,

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