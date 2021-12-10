Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
10 декабря 2021 16:15
Алла Лысак
Не повезло: названа группа крови, носителей которой стареют быстрее остальных
pixabay.com
Генетики и гематологи выяснили, обладатели какой группы крови быстрее всего стареют.
Чтобы выявить закономерность, специалисты из Европы и США взялись изучать специально подобранные фокус-группы. Участников эксперимента они проводили через многочисленные опросники, кроме того, анализировали их внешность с точки зрения признаков старения.
Оказалось, что люди с третьей группой крови сохраняют молодость и красоту дольше всего.
Скорее всего, отмечают медики, сказывается их оптимистичный взгляд на мир, который позволяет избегать многих стрессов.
Велик процент долгожителей и среди носителей первой группы крови.
Ну, а меньше всего повезло обладателям второй группы крови. Ученые подчеркивают, что они могут стареть довольно рано, поскольку имеют сложный характер и очень часто подвержены жизненным стрессам.
Исследование по 4 группе крови провести не удалось, поскольку она самая молодая и малочисленная.
Напомним,