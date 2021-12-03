Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (06.12.2021 — 12.12.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03--20.04)
Для вас как никогда важна личная жизнь. Уделите ей внимание, все остальное -- приложится.
- Любовь. Обратите внимание на свои отношения. Возможно, ресурсы, которые вы в них вкладываете, не окупаются.
- Здоровье. Позаботьтесь о своем внутреннем состоянии. Вам не хватает отдыха, и ваш организм не успевает восстанавливать силы.
- Финансы. Благоприятное время для заключения сделок и сдачи проектов.
ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)
Будьте внимательны к окружающим и происходящим событиям. Возможно, вы не видите чего-то важного.
- Любовь. Решите для себя, чего хочется в любовной сфере.
- Здоровье. Доверьтесь своему телу, спросите себя, чего вам не хватает. Правильное питание и здоровый сон помогут улучшить ваше самочувствие.
- Финансы. Вам предстоит много работы, отнеситесь к ней со всей ответственностью, и тогда ваши старания окупятся.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)
- Любовь. Партнер понимает вас с полуслова. Царит гармония.
- Здоровье. Вас утомляют бытовые вещи, связанные с работой и учебой. Справиться с этим помогут оздоровительные процедуры, медитация, йога.
- Финансы. Предвещается застой в работе, но не стоит отчаиваться. Это временно.
РАК (22.06--22.07)
Будьте настойчивы и идите к своим целям.
- Любовь. Время расставить приоритеты и понять, все ли в порядке с вашими отношениями. Возможно, вы теряете доверие друг к другу.
- Здоровье. Не тратьте время на вещи, которые угнетают и не приносят никакого удовольствия.
- Финансы. Настало время воплотить свои идеи в жизнь. Составьте план действий.
ЛЕВ (23.07--23.08)
Самое время заняться работой и обратить внимание на здоровье.
- Любовь. Время задать себе вопрос, чего вы хотите от отношений и насколько вы в них ощущаете себя собой.
- Здоровье. Обратите внимание на свое физическое самочувствие. Есть вероятность простыть.
- Финансы. Предстоит много рутинной работы, которую придется разгребать вам.
ДЕВА (24.08--23.09)
- Любовь. Возможны новые, интересные знакомства.
- Здоровье. Вам не хватает физической активности. Запишитесь в спортзал, на плавание или гуляйте ежедневно.
- Финансы. Поставьте себе цель, и смело идите к ней.
ВЕСЫ (24.09--23.10)
Не забывайте уделять внимание себе. Это нужно для хорошего настроения и здоровья.
- Любовь. Вторая половинка нуждается в поддержке. Поговорите по душам.
- Здоровье. Поддерживать организм в ресурсе помогут полезные продукты.
- Финансы. Если в работе постоянно всплывают проблемы, конфликты и ссоры -- пора менять свой род деятельности.
СКОРПИОН (24.10--22.11)
Вас ждут хорошие новости в деловой сфере, возможны интересные проекты и сделки.
- Любовь. Пересмотрите свое отношение к партнеру. Может, вы вымещаете на нем свою внутреннюю агрессию?
- Здоровье. Могут обостриться хронические заболевания. Важно вовремя отследить негативную динамику.
- Финансы. Грядут перемены на работе. Возможно, вы пойдете на повышение.
СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)
- Любовь. Если партнер не разделяет ваших взглядов, самое время поговорить с ним об этом.
- Здоровье. Количество и качество сна отражается на вашем самочувствии. Не забывайте об этом.
- Финансы. Все стабильно.
КОЗЕРОГ (22.12--20.01)
Берегите себя. Вас ждет не очень хорошее время для разных начинаний.
- Любовь. Конфликты и ссоры с любимым не приведут ни к чему хорошему. Вы получите эмоциональное выгорание и плохое самочувствие.
- Здоровье. Позаботьтесь о своем питании -- особенно если вы пренебрегаете полноценным приемом пищи.
- Финансы. Вам стоит мыслить более масштабно, если вы хотите улучшить свое финансовое положение.
ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)
Несмотря на обстоятельства вокруг, вы будете чувствовать себя очень гармонично.
- Любовь. Партнер с пониманием относится к вашим переживаниям и чувствам. Цените это и относитесь с благодарностью к любимому человеку.
- Здоровье. Не загоняйте себя в рамки: найдите баланс между работой и отдыхом.
- Финансы. Время задуматься об альтернативных источниках дохода и реализовать свои планы.
РЫБЫ (21.02--20.03)
Планирование не ваш конек. Расслабьтесь и плывите по течению.
- Любовь. Партнеру необходимо ваше внимание и поддержка: не игнорируйте его потребности.
- Здоровье. В погоне за новым не забывайте о своем самочувствии: регулярно питайтесь, высыпайтесь и уделяйте время физической активности.
- Финансы. Увлечение новой отраслью или хобби может принести вам дополнительный заработок.
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №48-2021. Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев.