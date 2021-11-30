Почему четвертая группа крови самая молодая и самая редкая

30 ноября 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Почему четвертая группа крови самая молодая и самая редкая
Почему четвертая группа крови самая молодая и самая редкая
pixabay.com

Группа крови — это уникальный набор характеристик эритроцитов.

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Четвертая группа крови является самой редкой в мире, а если у человека еще и положительный резус-фактор, то можно сказать он почти уникален. Всего у 5% населения Земли встречается такое сочетание. 

Особенной четвертую группу крови делает уникальное сочетание эритроцитов сразу обоих групповых антигенов, А и В. Унаследовать такую группу может ребенок, чьи родители являются обладателями 2, 3 и 4 групп, без 1 группы в роду.

Четвертая группа крови универсальна для переливания, такие доноры считаются очень редкими и ценными.

Но для них самих найти доноров крайне сложно, особенно если переливание нужно делать срочно. 

По мнению ученых, четвертая группа была сформирована позже всех остальных, так как является последней. На ее формирование оказал влияние ряд факторов, в том числе смешанные браки и перемены жизненных условий людей. Есть мнение, что на образование повлияло питание слишком обработанными продуктами, а также массовая миграция, что это мутация соединения 2 и 1 групп. Некоторые ученые полагают, что виной всему вирусы, которые меняются и умеют хорошо приспосабливаться к иммунитету человека. Из-за них организму пришлось выработать более устойчивую группу крови, и это была четвертая.

Читайте такжеМожет ли меняться группа крови человека: не все так однозначно
Неоднократно говорилось, что люди с четвертым типом обладают необычной физиологией, их склад ума не такой, как у остальных, да и характер часто выделяется. Такие люди загадочны, выносливы. Но уровень свертываемости  у них повышен, значит, повышен и риск возникновения тромбозва. 

Напомним,

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