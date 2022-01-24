Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 24.01.2022

24 января 2022 10:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 24.01.2022
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 24.01.2022
пресс-служба канала Интер

В понедельник, 24 января, в 16:10 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

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Каждому есть кого в этой жизни искать. Кого ищет народный артист Украины Виктор Павлик? 

Каждый, кто объявляет поиск в студии «Жди меня. Украина»., ждет, что на обращение придут отклики. Программу смотрят миллионы телезрителей как в Украине, так и за рубежом. Велика вероятность, что кто-то из них обладает информацией о разыскиваемом человеке. Елена Морозюк из Житомира тоже очень надеется, что спустя два десятилетия ей удастся разыскать двоюродную сестру и свою крестницу.

Иногда поиски подогревает не только интерес встретиться с близким по крови человеком, но и желание поблагодарить людей за оказанную когда-то помощь. Артем Карапетян из Армении прислал заявку на поиск, чтобы найти двух сестер в Украине, которые помогли его семье выжить в тяжелые 90-е годы.

Бывает, что при повторном браке родителей дети рискуют потерять сестер или братьев навсегда. Галина Журавская ищет своих сестер и братьев по отцу, которых не видела больше полувека. В студии Галину Николаевну ждет великая радость и огромное разочарование.

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За 20 лет работы редакция «Жди меня. Украина» получила огромное количество писем, связанных со Второй мировой войной. Кого только не искали участники программы: тех, кого принудительно вывезли в Германию, тех, кто полюбил в годы войны, и семьи тех, кто погиб на полях сражений. Так, Надежда Сягалюк обратилась в программу в надежде найти родственников однополчан своего отца, которые не вернулись домой после битвы за Днепр в 1943-м.

Народный артист Украины Владимир Гришко бережно хранит боевые награды отца-танкиста и воспоминания матери о концлагере. Кого хочет разыскать маэстро спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны?  Смотрите новый выпуск «Жди меня. Украина» в понедельник, 24 января, в 16:10 на телеканале «Интер».

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