Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 21 февраля 2022 года

21 февраля 2022 02:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 21 февраля 2022 года
Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 21 февраля 2022 года
пресс-служба канала Интер

21 февраля на Интере выйдет новый выпуск проекта Жди меня. Украина. Новый выпуск Жди меня. Украина от 21.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Жди меня. Украина

Кровные узы рвутся с большим трудом, поэтому люди продолжают искать друг друга, надеясь на чудо. В новом выпуске программы зрители познакомятся с киевлянкой Людмилой Вдовиченко, которая мечтает разыскать сестру спустя 20 лет после ссоры.

Воспоминания о Второй мировой войне преследуют Зинаиду Ковалеву на протяжении всей ее жизни. Она не может смириться с тем, что та кровавая война забрала жизнь ее отца. Более 70 лет Зинаида Гавриловна мучилась от догадок, что же случилось с ним на полях сражений, и если отец погиб – то где был его последний бой. И вот, на 86-м году жизни, ей поступил звонок от поискового отряда…

Порой подвижек в поисках удается достичь только спустя несколько лет. Еще одна героиня программы – Наталья Эпифанцева – росла в большой любви, несмотря на то, что родную маму почти не знала. А семь лет назад ее ошеломила новость о том, что у нее есть младший брат Евгений. Приемные родители наотрез отказались раскрывать тайну его усыновления, однако Женя все таки приехал в студию «Жди меня. Украина».

Народная артистка Украины Ольга Сумская бережно хранит воспоминания о своих школьных годах. Почему она ни разу не была на встрече выпускников и кого хочет разыскать? 

Новый выпуск Жди меня. Украина от 21.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua сразу после эфира на канале Интер.

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