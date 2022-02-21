Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 21 февраля 2022 года
21 февраля на Интере выйдет новый выпуск проекта Жди меня. Украина. Новый выпуск Жди меня. Украина от 21.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.
Кровные узы рвутся с большим трудом, поэтому люди продолжают искать друг друга, надеясь на чудо. В новом выпуске программы зрители познакомятся с киевлянкой Людмилой Вдовиченко, которая мечтает разыскать сестру спустя 20 лет после ссоры.
Воспоминания о Второй мировой войне преследуют Зинаиду Ковалеву на протяжении всей ее жизни. Она не может смириться с тем, что та кровавая война забрала жизнь ее отца. Более 70 лет Зинаида Гавриловна мучилась от догадок, что же случилось с ним на полях сражений, и если отец погиб – то где был его последний бой. И вот, на 86-м году жизни, ей поступил звонок от поискового отряда…
Порой подвижек в поисках удается достичь только спустя несколько лет. Еще одна героиня программы – Наталья Эпифанцева – росла в большой любви, несмотря на то, что родную маму почти не знала. А семь лет назад ее ошеломила новость о том, что у нее есть младший брат Евгений. Приемные родители наотрез отказались раскрывать тайну его усыновления, однако Женя все таки приехал в студию «Жди меня. Украина».
Народная артистка Украины Ольга Сумская бережно хранит воспоминания о своих школьных годах. Почему она ни разу не была на встрече выпускников и кого хочет разыскать?
Новый выпуск Жди меня. Украина от 21.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua сразу после эфира на канале Интер.