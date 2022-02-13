Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 14 февраля 2022 года

13 февраля 2022 14:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 14 февраля 2022 года
Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 14 февраля 2022 года
пресс-служба канала Интер

14 февраля на Интере выйдет новый выпуск проекта Жди меня. Украина. Новый выпуск Жди меня. Украина от 14.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Жди меня. Украина

В День Валентина, в понедельник, 14 февраля, в 16:05 в спецвыпуске программы «Жди меня. Украина» на «Интере» зрителей ждут неожиданные встречи и невероятные истории любви. Ведущие Анатолий Бондаренко и Жанна Тихонова вспомнят героев проекта, которые уже нашли свое счастье, и расскажут о тех, кто находится еще в начале этого пути.

День влюбленных – это лучшее время, чтобы поговорить о любви, которая не гаснет и направляет всех нас в этой жизни. Петр Дмитрук из Киевской области так загорелся поиском своей любимой, что отправил в редакцию «Жди меня. Украина» аж шесть писем. Мужчина надеется, что она увидит этот эфир и откликнется…

Фитнес-тренер Виктория Савенко лишь недавно поняла, что ничего не знает о первой любви своей матери. В поисках ответов она обратилась в программу «Жди меня. Украина» и с удивлением поняла, что теория шести рукопожатий работает не только в кино.

Еще одна героиня программы, Валентина, пришла в студию «Жди меня. Украина», чтобы рассказать о своей первой любви, которая живет в ее сердце больше 40 лет. В разговоре с ведущими женщина призналась, что сама виновата в том, что возлюбленный Иван так и не стал ей супругом. То, что произошло потом, стало для нее сюрпризом…

Новый выпуск Жди меня. Украина от 14.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua сразу после эфира на канале Интер.

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