Жди меня. Украина - Выпуск онлайн от 31 января 2022 года

31 января 2022 20:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - Выпуск онлайн от 31 января 2022 года
Жди меня. Украина - Выпуск онлайн от 31 января 2022 года
пресс-служба

31 января на Интере вышел новый выпуск проекта Жди меня. Украина. Новый выпуск Жди меня. Украина от 31.01.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Жди меня. Украина

Бывает, что люди десятилетиями ищут родственников, которых никогда не видели. Как, например, Таисия Григоренко из Боярки. Отец Таи по неосторожности убил жену, после чего сам оказался в тюрьме. Их дети остались сиротами. Лишь спустя годы Таисия не побоялась заглянуть в свое прошлое.

Другая трагическая история началась еще в 1943 году, когда во время Второй мировой войны эвакуированную из Украины в Казахстан маму Анны Петровны Доценко посадили в тюрьму. Лишь в 14 лет Аня – воспитанница детдома – узнала правду о своем рождении. С тех пор женщина мечтает выяснить, как сложилась судьба ее матери.

Иногда даже спустя много лет после разлуки воспоминания о родном человеке продолжают греть душу. Любовь Иванова из Казахстана обратилась в программу с просьбой найти младшего брата Колю, который после армии женился на украинке и остался жить в Чернигове. Почему в 2000-х связь с ним оборвалась? В студии «Жди меня. Украина» от 31.01.2022 Любовь Яковлевна получит ответы на свои вопросы, но правда окажется куда более сложной, чем она могла предположить.

Помощи в поисках просят люди разного возраста, профессии и призвания. Кого хочет разыскать известный пластический хирург Ростислав Валихновский? 

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