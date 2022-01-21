Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Эксклюзив 21 января 2022 08:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
пресс-служба

Правдивый астрологический прогноз на неделю (24.01.2022 — 30.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

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Всем знакам, которые проявят терпение и трудолюбие, на неделе 24.01.2022 — 30.01.2022 улыбнется удача. Ваши старания окупятся сполна, и вы получите достойное вознаграждение за свой труд.

ОВЕН (21.03–20.04)

Вам придется потратить много сил и энергии, чтобы достигнуть своей цели. Все задуманное и запланированное осуществится, если вы не будете отступать от намеченного плана.

  • Любовь. На личном фронте – гармония, понимание и взаимное доверие.
  • Здоровье. Берегите силы и не пренебрегайте полноценным отдыхом. Вам понадобится много энергии для решения повседневных задач.
  • Финансы. Относитесь к деньгам бережно: в ближайшем будущем предвидится много растрат.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

У вас есть серьезная потребность в переменах. Начните их с себя: распланируйте день, наладьте режим сна, добавьте в свои будни физическую активность.

  • Любовь. Избегайте беспочвенных конфликтов – они могут спровоцировать расставание.
  • Здоровье. Не забывайте пополнять внутренний ресурс: чтение, неспешные прогулки и качественный сон помогут вам в этом.
  • Финансы. Ожидается неожиданное возвращение давно забытых и списанных долгов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Неделя для близнецов будет сложной и насыщенной. В суматохе событий не забывайте о своем комфорте.

  • Любовь. Если у вас нет пары – возможны внезапные и полезные знакомства в самых неожиданных местах.
  • Здоровье. Тратя много энергии на решение накопившихся проблем, не забывайте о полноценных приемах пищи и здоровом сне.
  • Финансы. Велика вероятность профессионального выгорания. Делайте перерывы в работе, если чувствуете сильную усталость.

РАК (22.06–22.07)

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У вас накопилось множество дел: нужно приложить максимум усилий, чтобы быстро со всем разобраться.

  • Любовь. Избегайте людей, которые наговаривают на вашего партнера. Сплетни могут подорвать доверие и испортить хорошие отношения.
  • Здоровье. Укрепляйте свой иммунитет. Велика вероятность подхватить простуду.
  • Финансы. Если будете грамотно распределять траты – получится улучшить свое материальное положение и отложить на действительно важные вещи.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Неделя предстоит спокойная и размеренная. Сполна насладитесь возможностью отдохнуть и расслабиться.

  • Любовь. Если вы чувствуете себя одиноко – не бойтесь проявлять инициативу, просить о поддержке и заботе.
  • Здоровье. Обратите внимание на пищеварительную систему. Пересмотрите свой рацион и подумайте, какие продукты могут восполнить дефицит витаминов.
  • Финансы. Монотонная работа львам не нравится. Но на этой неделе она поспособствует релаксации и порадует представителей знака своей неспешностью.

ДЕВА (24.08–23.09)

Вас ожидают эмоциональные качели. Постарайтесь реагировать на события менее импульсивно.

  • Любовь. Возможны ссоры с партнером. Ваша вспыльчивость может обидеть любимого человека.
  • Здоровье. Уделите внимание своему психологическому здоровью. Создайте себе атмосферу для релаксации и полноценного отдыха перед сном.
  • Финансы. Работы будет немного, что разозлит вас. Возможно, придется искать дополнительный источник дохода.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

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На неделе вы будете ощущать гармонию с миром. Вам захочется погрузиться с головой в творческий процесс.

  • Любовь. Если хотите сделать отношения более теплыми – предложите партнеру совместный интересный досуг.
  • Здоровье. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.
  • Финансы. Благоприятное время для новых проектов и сотрудничества.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Неделя будет продуктивной, как на работе, так и в личной жизни.

  • Любовь. Проявите мягкость и толерантность к своему партнеру, особенно если вы видите, что он подавлен.
  • Здоровье. Не лучшая неделя для экстремального спорта. Велика вероятность получения травм.
  • Финансы. Вы отлично справляетесь со своими обязанностями: руководство это заметит и вознаградит вас за старания.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Если у вас остались нерешенные проблемы с прошлого года – самое время заняться их решением.

  • Любовь. Могут возникнуть ссоры с партнером на почве ревности. Если вы одиноки – стоит воздержаться от новых знакомств.
  • Здоровье. Не тратьте силы попусту: сгенерируйте энергию в нужное русло и избавьтесь от того, что вас гложет.
  • Финансы. У вас получится найти новый источник заработка, и это сыграет значительную роль для вашей привычной реальности.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

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Вам нужно заняться чем-то новым и необычным. Найдите новое хобби, начните изучать новое дело.

  • Любовь. Самое время проанализировать отношения и поговорить с партнером о будущем.
  • Здоровье. Берегите пищеварительную систему: регулярно питайтесь и не ешьте впопыхах.
  • Финансы. В финансовой сфере все стабильно и без изменений.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Перед вами будет стоять важный выбор. Руководствуйтесь собственными чувствами и желаниями.

  • Любовь. Если вы ощущаете холод со стороны партнера – самое время поговорить о его причинах.
  • Здоровье. Избегайте перееданий. Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.
  • Финансы. На работе все стабильно. В скором времени вас ожидает новый масштабный проект.

РЫБЫ (21.02–20.03) 

Рыбам необходимо направить свою энергию в творческое русло.

  • Любовь. Обдумывайте свои действия, если не хотите серьезных ссор и разногласий с партнером.
  • Здоровье. Берегите спину и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
  • Финансы. Вас ожидает финансовое вознаграждение. Это может быть премия или повышение зарплаты.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №3-2022)

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