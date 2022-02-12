Орел и Решка. Работа мечты: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

12 февраля 2022 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Работа мечты: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
Орел и Решка. Работа мечты: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
пресс-служба Нового канала

12 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет выпуск фильма Орел и Решка. Работа мечты. Выпуск проекта Орел и Решка. Работа мечты – смотрите онлайн на TV.UA.

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Орел и Решка. Работа мечты – двухчасовой документальный фильм о 10 годах работы над проектом. Вы увидите эксклюзивные интервью с популярнейшими ведущими – Лесей Никитюк, Андреем Бедняковым, Антоном Птушкиным, Аланом Бадоевым, Колей Сергой, Региной Тодоренко и др., а также ближе познакомитесь с авторами и создателями популярнейшего украинского тревел-шоу. Почему Антон Птушкин хотел бросить все после съемки первых выпусков Решки? Почему мама Леси Никитюк уговаривала ее уволиться из проекта? Какими были последствия многочисленных перелетов и стрессов? Какой съемочный день ведущие до сих пор вспоминают как самый ненавистный? Ответы на эти и многие другие вопросы – в спецпроекте «Орел и Решка. Работа мечты».

Фильм Орел и решка. Работа мечты смотрите в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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