Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 14.02.2022
20 февраля 2022 22:50
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 14.02.2022
пресс-служба канала СТБ
14 февраля на СТБ вышел 9 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 9 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка 2 сезон: гостей будет принимать бабушка-мастерица Наталья. Она очень творческая личность, которая увлекается гончарством, занимается киевской росписью, рисует орнаменты. При знакомстве Наталья расскажет, что ее главные принципы воспитания внуков – духовное и творческое развитие, а все материальное – второстепенное. Как соперницы отреагируют на такой подход?
9 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.