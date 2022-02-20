Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 14.02.2022

20 февраля 2022 22:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 14.02.2022
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 14.02.2022
пресс-служба канала СТБ

14 февраля на СТБ вышел 9 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 9 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 9 выпуске шоу Супербабушка 2 сезон: гостей будет принимать бабушка-мастерица Наталья. Она очень творческая личность, которая увлекается гончарством, занимается киевской росписью, рисует орнаменты. При знакомстве Наталья расскажет, что ее главные принципы воспитания внуков – духовное и творческое развитие, а все материальное – второстепенное. Как соперницы отреагируют на такой подход?

9 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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