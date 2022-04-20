Говорить Україна. Хроніки незламності: Герої на фронті та в тилу (ефір від 19.04.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Говорить Україна. Хроніки незламності: Герої на фронті та в тилу (ефір від 19.04.2022) Пресслужба каналу Україна

19 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героєм випуску став зав. терапевтичного відділення лікарні на Черкащині Микола Волик.