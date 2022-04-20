Говорить Україна. Хроніки незламності: Герої на фронті та в тилу (ефір від 19.04.2022)
Пресслужба каналу Україна
19 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героєм випуску став зав. терапевтичного відділення лікарні на Черкащині Микола Волик.
Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Бути героєм – складно, але інакше українці не вміють. У черговому випуску спецпроєкту соціального ток-шоу «Говорить Україна» під назвою «Хроніки незламності» Олексій Суханов знайомить глядачів із двома прикладами відданості обов’язку та професії. Родина розповідає історію 24-річного Михайла Гасинця, який загинув на фронті, рятуючи побратима. Буднями в тилу ділиться 80-річний Микола Волик, невтомний завідувач терапевтичного відділення лікарні у селі Лебедин на Черкащині.
Новий випуск від 19.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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