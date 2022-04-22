Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)

22 апреля 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)
Пресслужба каналу Україна

20 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героїнею випуску стала полонена дівчина з Бучі Марія Тарасенко.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: У трьох парах шкарпеток, з однією пляшкою питної води та набором вологих серветок Марія Тарасенко і її батьки прожили 5 днів у заблокованій окупантами квартирі в Бучі. Дівчина поділилася з Олексієм Сухановим усіма подробицями виживання в режимі цілковитої безшумності, а також розповіла про втечу. Чому після вдалої евакуації до Києва дівчині кортіло вкоротити собі віку та що робити цивільним, які пережили полон, ведучий розпитав у психолога Андрія Козінчука. Експерт поділився порадами поведінки під дулом автомата і пояснив, що в полоні робити категорично заборонено.

Новий випуск від 20.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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