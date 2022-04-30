Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)

30 апреля 2022 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Пресслужба каналу Україна

21 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головною героїнею випуску стала терапевт Ірина Язова.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: 15 днів жаху в окупованій Бучі Ірині Язовій допомогла пережити її професія - за фахом жінка терапевт. Однак під час війни їй довелося перекваліфікуватися. Ірина розповіла Олексію Суханову, як майже тиждень лікувала сусіда з простреленими ногами та як вперше у житті прийняла пологи – та ще й за відсутності світла. З'ясувалося, виїхати із заблокованого міста жінка погодилася лише після того, як чоловік поставив ультиматум. Зараз разом із трьома дітьми Ірина в безпеці. У найбличжих планах жінки – знову взятися за улюблену лікарську справу.

Новий випуск від 21.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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