Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)

1 мая 2022 21:51 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Пресслужба каналу Україна

25 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героєм випуску став 16-річний школяр з Києва Ігор Клименко.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: 16-річний школяр з Києва, Ігор Клименко, присвятив половину життя створенню ідеального міношукача. Хлопець упевнений: такий пристрій дасть змогу вберегти українців та людей у всьому світі від невидимої загрози, що може коштувати жахливих травм або навіть життя. Олексій Суханов розпитав юнака про концепцію новітнього апарата – дрона-міношукача – та дізнався, де і за який кошт юний розробник планує втілювати свій задум.

Новий випуск від 25.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить Україна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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