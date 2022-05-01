Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: 16-річний школяр з Києва, Ігор Клименко, присвятив половину життя створенню ідеального міношукача. Хлопець упевнений: такий пристрій дасть змогу вберегти українців та людей у всьому світі від невидимої загрози, що може коштувати жахливих травм або навіть життя. Олексій Суханов розпитав юнака про концепцію новітнього апарата – дрона-міношукача – та дізнався, де і за який кошт юний розробник планує втілювати свій задум.
Новий випуск від 25.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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