Говорить Україна. Хроніки незламності: Екстремальне материнство (ефір від 26.04.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: 20 років жителька Сумщини Оксана Манаєнко намагалася виносити дитину, але материнство усміхнулося їй лише після семи викиднів. На останньому місяці вагітності в її рідне місто Тростянець ступила нога російського солдата. Породілля розповіла Олексію Суханову, як народжувала без планової операції та як у надскладних умовах була змушена рятувати новонароджену дівчинку від ворожих обстрілів.
Новий випуск від 26.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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