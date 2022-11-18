МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 12.11.2022)
18 ноября 2022 18:45
Юлія Туренко
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 12.11.2022)
instagram.com/masterchefstb
12 листопада на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 13 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 12.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів
: найяскравіші герої минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Цього тижня Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський проведуть кулінарний майстер-клас. Учасники двох команд, крім капітанів, по черзі спостерігатимуть за діями Ольги та Володимира. Їхнє завдання – зробити максимально зрозумілі нотатки для капітанів, аби потім вони змогли приготувати точнісінько такі ж страви, як у суддів. Кому не вдасться впоратися із завданням?
13 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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