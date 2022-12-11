Танці. World of Dance 6 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн

11 декабря 2022 19:04 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Танці. World of Dance 6 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн
Танці. World of Dance: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 04.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

4 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Танці. World of Dance 1 сезон. 6 випуск шоу Танці. World of Dance 2022 від 04.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: на наймасштабнішій танцювальній сцені Європи найталановитіші українці нарешті зможуть заявити про себе та продемонструвати всій країні свою танцювальну майстерність. На сцену проєкту вийде зірка легендарного шоу «Україна має талант». Минулої осені Даша вразила країну своїм неймовірним виступом на пілоні і зірвала всі «Так» від суддів. Вона виходить на сцену Танців на СТБ, щоб показати країні, як змінилася за цей час у професійному плані. І знову здивувати глядачів, адже тепер вона виступатиме без пілону. Також на сцену проєкту вийдуть Даніела і Богдан. Вони танцюють разом вже 4 роки. Їх вважають топовою парою, яка знаходиться у самому розквіті танцювальної форми, але такий статус лише змушує працювати у сто разів більше й наполегливіше. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022.

6 випуск проєкту Танці. World of Dance 1 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Танці. World of Dance дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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