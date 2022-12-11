Танці. World of Dance 6 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: на наймасштабнішій танцювальній сцені Європи найталановитіші українці нарешті зможуть заявити про себе та продемонструвати всій країні свою танцювальну майстерність. На сцену проєкту вийде зірка легендарного шоу «Україна має талант». Минулої осені Даша вразила країну своїм неймовірним виступом на пілоні і зірвала всі «Так» від суддів. Вона виходить на сцену Танців на СТБ, щоб показати країні, як змінилася за цей час у професійному плані. І знову здивувати глядачів, адже тепер вона виступатиме без пілону. Також на сцену проєкту вийдуть Даніела і Богдан. Вони танцюють разом вже 4 роки. Їх вважають топовою парою, яка знаходиться у самому розквіті танцювальної форми, але такий статус лише змушує працювати у сто разів більше й наполегливіше. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022.