Побачення без фільтрів 19 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн

19 марта 2023 18:08 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Побачення без фільтрів 19 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн
Побачення без фільтрів: дивитися 19 випуск онлайн (ефір від 16.03.2023)
youtube.com/@tet

16 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 19 випуск реаліті-шоу Побачення без фільтрів. 19 випуск Побачення без фільтрів від 16.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 19 випуску реаліті-шоу Побачення без фільтрів: ТЕТ відправить пари на побачення наосліп, а експерти Дарʼя Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Анастасія Зухвала, Валерія Мандзюк і Андрій Рибак коментуватимуть смішні та милі моменти. Сьогодні у випуску: аристократичне побачення від столичної Віце-міс краси, неймовірні перетворення брутального бармена та дивовижні фетиші від столичного коміка. Хто сьогодні знайде своє кохання, а хто продовжить полювання на сайтах знайомств? Дивіться онлайн Побачення без фільтрів 19 випуск від 16.03.2023.

19 випуск реаліті-шоу Побачення без фільтрів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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