МастерШеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024 дивитися онлайн

11 травня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

11 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 14 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 11.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Тиждень на проєкті буде присвяченій найважливішій людині для кожного – матері! В першому випробуванні тижня на МастерШеф завітають гості, сила яких вражає! Це матері, які народили після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Аматори годуватимуть гостей, а також їхніх діток. Відтак, кулінари мають врахувати всі особливості харчування своїх гостей! У другому конкурсі напарниками учасників стануть… їх близькі! Що з цього вийде? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024.

14 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 20 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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