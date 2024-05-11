МастерШеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024 дивитися онлайн
11 травня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ
11 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 14 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 11.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 14 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Тиждень на проєкті буде присвяченій найважливішій людині для кожного – матері! В першому випробуванні тижня на МастерШеф завітають гості, сила яких вражає! Це матері, які народили після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Аматори годуватимуть гостей, а також їхніх діток. Відтак, кулінари мають врахувати всі особливості харчування своїх гостей! У другому конкурсі напарниками учасників стануть… їх близькі! Що з цього вийде? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024.
14 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 20 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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